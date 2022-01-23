蔡總統日前出席「蔣經國總統圖書館」啟用典禮時表示，蔣經國堅定保台立場，無疑是人民最大共識。民進黨立委許智傑今日回應，肯定蔣經國的經濟發展，但不能漠視迫害人權的總總作為。

蔡總統近日表示，每位總統的歷史定位都應該由人民決定，每位總統都有他的歷史背景跟功過。許智傑說，蔣經國對於台灣經濟發展，這部分自己的看法是和蔡總統一樣，表示肯定。

但許智傑指出，就蔣經國時期的威權體制，及其任內所發生的江南案、《國安法》限制，所做出迫害人權等種種作為，後人也不能漠視，希望蔣經國的功過並陳後，供後人評判與警惕。