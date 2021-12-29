明年台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案結束後，緊接在後是年底九合一選舉。國民黨中常委今天下午呼籲黨中央盡快討論明年地方選舉提名辦法，盼穩固市長、議員等提名，黨內人士回應，針對2022九合一選舉提名辦法跟選舉小組，最快在農曆年後啟動。

據透露，多位中常委下午在中常會中提到，希望在明年3月就能討論2022地方選舉提名辦法，以穩固各地縣市長、議員、里長等提名，希望能早做決定，也有中常委舉例，像高雄市長的人選，也許可以提早準備，發揮母雞帶小雞的能量。

黨務主管則在會中表示，2022年地方選舉的提名辦法，以及選舉策略小組的組成，會在這次台中市第二選區立委補選後，立即啟動，最快在農曆年後就會有結果。

國民黨今明兩天開放中央委員登記參選，依據選舉公告，有意參選者必須繳清去年和今年的募款責任額共20萬元才具參選資格，同時須預繳明年度募款責任額，部分黨內人士對於認定辦法有所不滿，此次選情偏冷。

會中有中常委提到，這次募款責任額要先繳清，選情沒有那麼熱烈，如果登記狀況最後是同額，不一定要競爭也很好，不用把時間經費花在選舉，可以把時間與經費多挹注在地方經營上。

朱立倫則在會中表示，希望黨內選舉能夠平和，國民黨對外形象非常重要，他呼籲請在黨內選舉過程中，都要遵守相關規定。黨務主管補充，朱立倫接任黨魁時，黨面臨大幅負債，經歷公投、罷免案、補選，朱從未針對付出的經費講過任何一句話，而中央委員募款責任額的選舉辦法，若要調整，需要中常委提到中常會討論。

此外，不滿四大公投全軍覆沒的情緒，仍在藍營內部延燒，深藍團體藍天行動聯盟下午到國民黨中央黨部前抗議，現場群眾將矛頭指向新北市長侯友宜，要朱立倫處分侯友宜，並高舉「要常勝將軍、不要敗選主席」、「罷昶失敗、主席下台」等標語。

藍天行動聯盟主席武之璋以抗戰時蔣介石曾經槍斃不願抗日的山東省主席韓復榘為例，強調槍斃後國軍士氣大振，並以此要求黨中央要賞罰分明，處分侯友宜；如果開除侯友宜後，侯友宜帶走1萬名黨員，但因為賞罰分明，反而會有5萬支持者入黨。