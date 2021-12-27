台灣民眾黨中央委員每年須負擔100萬元的募款責任額，身為中央委員並爭取參選北市議員的陳思宇，日前請辭中央委員，挨轟「沒繳錢就落跑」。對此，民眾黨中央委員、台北市副市長蔡炳坤今回應，受疫情影響導致募款困難，而請辭也是個人權益，但他強調「應運用智慧解決問題」。

根據民眾黨財務管理辦法，票選中央委員每年募款責任額為100萬元，但距離年底不到一周，只有蔡炳坤、林富男達標，有黨代表要求黨中央出面處理。

爭取參選士林北投議員的陳思宇日前表示，為避免球員兼裁判，辭去中央委員一職，卻遭質疑是因無法募得100萬元，「沒繳錢就落跑」。

蔡炳坤表示，根據現行規定，中央委員要100萬，其實在今年疫情狀況，百工百業都受到影響 下，相信在募款上一定會遇到困難。

蔡說，「個人會用更理解的心情」，畢竟對票選中央委員來講，多數還是比較年輕，在社會歷練等等方面，要募到企業贊助相對比較困難，規定既然如此仍鼓勵大家達成預定的目標。

對於陳思宇留下爛攤子的質疑，蔡炳坤指出，陳思宇有提到參選的意願，她自己認為避免在角色上有衝突，所以辭掉中央委員，辭掉中央委員也是個人的權益。

但由於陳思宇決定參選已久，且具備家世背景及財力，蔡炳坤說，這幾天都有在討論，禮拜三有中央委員會，因為是第一次碰到有募款責任額又馬上遇到疫情影響，剛好很多因素在一起，「應該運用智慧解決問題」。