確診個案16870男子和案16859女子從美國和柬埔寨返台後，入住北市中正區防疫旅館，卻在先後確診，讓外界質疑防疫旅館出現破口，產生內部交叉感染的情形，台北市副市長蔡炳坤表示，2人基因定序已出來，同樣是感染Delta的變異株，已安排專業人員到場會勘，初步判斷極可能是因送餐、取餐時把門打開，氣流短暫的流通，接下來在防疫旅館取餐時間也會去做調整。

台北市長柯文哲昨指出，現階段防疫旅館比醫院還危險，也要求防疫旅館工作人員接種第3劑疫苗，蔡炳坤指出，台北市警覺性很高，一但發現就會馬上處理，速要很快，這次除了檢討中正區防疫旅館外，也會檢視桃園防疫旅館的問題，並從這次事件中取得經驗。

蔡炳坤說，從監視器來看，個案16870男子和案16859女子並未有接觸和互動，2位個案住在隔壁，卻感染相同的病毒，目前針對相同樓層已全部清空，也請空調專業人員去做會勘。

蔡炳坤說，雖然2人沒接觸，但送餐、取餐時，門會短暫打開，極可能短暫接觸氣流流通，已經就這部分進一步討論，新階段防疫旅館風險最大，接下來取餐、送餐時間會去做調整。

至於台北跨年是否會舉辦？蔡炳坤說，這部分都是隨時做調整，像是今晚的台北燈節點燈，也做好萬全準備，採取實聯制進場，每天都在看疫情變化調整，跨年1、2周內就到，會採實聯制隨時調整。