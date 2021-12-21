因應桃園防疫旅館群聚，中央流行疫情指揮中心日前宣布「全台防疫旅館大體檢」，衛福部長陳時中今天受訪時表示，2到3周內完成全台防疫旅館例行檢查，再由感控學會抽查。

陳時中今天出席「第七屆社區金點獎表揚典禮」前受訪指出，針對桃園防疫旅館群聚，目前不能排除各種可能性，主要認為是病毒汙染環境後，再汙染到感染者。

春節返鄉人潮多，外界關心全台防疫旅館大體檢何時完成。陳時中表示，地方本來就有例行性的檢查，這部分會加強，在2到3周內完成，接下來再由感染醫學會及相關單位抽查，確認是否有改善相關問題。

Omicron變異株入侵各國，目前已成為美國主流病毒株，公衛官員預計美國疫情將在耶誕假期後爆發。至於國內疫情如何防堵，陳時中表示，我想Omicron對於全世界的疫情都是一個考驗，只能盡力把邊境守好，防疫旅館徹底改善，電子圍籬和關懷做好，希望能夠把它阻絕於社區。

莫德納公司最新研究結果顯示，第3劑接種全劑量（100微克）莫德納，體內抗體濃度是未接種者的83倍，而接種半劑量者為37倍。國內是否考慮開放全劑量莫德納用於第3劑？陳時中表示，目前專家建議以半劑為主，效果也非常好。

至於有專家建議縮短第3劑間隔時間，陳時中表示，目前衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）委員已經做出專家建議，以5個月為主。