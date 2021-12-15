蔡炳坤喊不打滿兩劑疫苗就罰 陳時中：沒有這個法 09:272021/12/15 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長蔡炳坤。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長蔡炳坤表示，希望民眾接種完整兩劑疫苗，否則就要開罰，對此，陳時中表示，目前沒有強制施打疫苗的規定，但希望大家還是要保護自己、保護社區，把疫苗打好打滿，符合第三劑也可以儘快接種。 陳時中今天到立法院衛環委員會進行傳染病防治法修法，會前媒體訪問，對於參選有沒有意願，他重申，現在事情很多，有疫情，有衛福部的業務。最重要的還是把這些先做好。 至於是否有黨內人士徵詢他的意見？他說，沒有。 北市喊解隔離後確診有數10例 陳時中回應了 蔡詩萍發文挺老友 對核四立場始終沒變 #陳時中 #蔡炳坤 #兩劑 #接種 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中改口：林秉樞第1劑打殘劑 第2劑出國為由 04:102021/12/15 政治要聞 沒談判就開放萊豬 昨非今是枉顧人民 外交官發聲 蔡政府置國家利益不顧 04:102021/12/15 焦點要聞 醫爆AZ對Omicron不設防 阿中：過度解讀 04:102021/12/15 生活新聞 唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚 04:512021/12/15 國際 萊豬立場傲慢 林濁水：民進黨該認錯 04:102021/12/15 焦點要聞 安心亞因殷振豪 秒答應當檳榔西施 04:102021/12/15 娛樂新聞 中信銀總經理陳佳文：升息1碼 至少多賺5億 04:102021/12/15 財經要聞 學校預定地蓋社宅 中市議員反彈 04:102021/12/15 地方新聞 兒跌斷手強索麥當勞7060萬 消防夫妻辯：數目不大不算威嚇 09:382021/12/15 社會 兩劑AZ對Omicron保護力=0 醫曬最新數據：信了嗎？ 08:182021/12/15 生活 中信銀總座陳佳文 實現數位願景 04:102021/12/15 金融．稅務 生活熱門新聞 AZ真的白打了？醫列數據打臉 若擔心就快做1件事 - 生活 最佔手機空間的不是LINE 一看後台驚見「大魔王」竟是它 - 生活 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 - 生活 北市喊解隔離後確診有數10例 陳時中回應了 - 生活 最新研究曝「這職業」最容易一夜情 近半數跟同事搞上 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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