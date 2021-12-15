台北市副市長蔡炳坤表示，希望民眾接種完整兩劑疫苗，否則就要開罰，對此，陳時中表示，目前沒有強制施打疫苗的規定，但希望大家還是要保護自己、保護社區，把疫苗打好打滿，符合第三劑也可以儘快接種。

陳時中今天到立法院衛環委員會進行傳染病防治法修法，會前媒體訪問，對於參選有沒有意願，他重申，現在事情很多，有疫情，有衛福部的業務。最重要的還是把這些先做好。

至於是否有黨內人士徵詢他的意見？他說，沒有。