Omicron變體病毒傳播很快，但是目前的重症致命率還很低，因此有些人推測它可能朝向溫和化發展。但是是倫敦帝國理工學院(Imperial College London)提出相反的意見，他們的統計研究認為，「沒有證據」表明 Omicron有比較溫和。

新阿特拉斯(New Altas)報導，帝國理工學院的病毒傳播統計小組從大流行開始以來，就一直在記錄與建立傳播的實時模型，其中當然包括Omicron。他們發現兩劑疫苗劑量確實不足以防止遭到Omicron 感染，統計來看，兩劑疫苗的保護率低到0~20%，意即：幾乎沒有保護率。

另一個壞消息是，沒有證據表明Omicron比較溫和不致命。研究人員解釋，雖然兩劑疫苗無法阻止遭Omicron感染，但是疫苗對於重症與致命的保護是確實有效的，因此Omicron的所謂「溫和」，可能是疫苗接種的效果，而不是病毒本身減弱。

有一起「挪威超級傳播者」事件，提供了調查Omicron傳播力與潛伏期的線索。挪威再生能源公司Scatec上11月26日在首都奧斯陸（Oslo）舉行聖誕派對，不料之後傳出一名參與派對的員工確診，另外派對上至少有一名員工剛從南非返國，挪威官方後續讓員工進行病毒檢測，至今傳出120名賓客中有多達100人確診，讓挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）高級醫生艾未茲蘭德（Preben Aavitsland）形容這起派對為「超級傳播事件」。

到12 月13日，117人中的81人病毒檢測呈陽性，都是Omicron。這些病例中的大多數已在事件發生後的3天內開始出現症狀，這表明Omicron的平均潛伏較短。

另外，只有1人屬於無症狀的陽性帶原者，其他Omicron感染者或多或少都有咳嗽、鼻塞、疲勞和喉嚨痛。所幸所有確診者均無需住院治療。

挪威公共衛生研究所 (NIPH)指出，該傳染事件的平均年齡為30多歲，因此無法了解Omicron要是感染高風險患者、老年人群會是怎樣的嚴重程度。但是已確定2劑疫苗完全無效。