為促成大新竹縣市合併，民進黨立院黨團總召柯建銘提案《地方制度法》修正，民進黨立院黨團今天也在立院程序委員會提案要將《地方制度法》改列周五院會報告事項第二案，力拚這禮拜付委。然而此舉卻引來在野黨團砲火，齊轟修法「因人設事」，皆對於該案表達反對意見，會中未通過周五議程，議程將於周五院會再處理，將上演表決大戰。

柯建銘力推《地方制度法》修正，要讓新竹縣市在2022九合一選舉前合併，被認為是為無法再繼續連任的新竹市長林智堅鋪路，替林智堅量身打造的修法。

民眾黨立委賴香伶直批民進黨修法為某人量身打造，有失泱泱大黨格局；民進黨在公投前幾天把提案寫好，公投一過就連署丟出來，但蔡總統執政這幾年，立法院有好好討論過對合併升格、行政區劃、國土規劃嗎？有開過多場公聽會徵集各方意見嗎？且將來升格出第七、八、九都，還是一樣僧多粥少，問題不會改變。民眾黨主張該案應該暫緩列案。

時力總召邱顯智也痛批這種修法「荒謬」、「獨步全球」，國家應該要濟弱扶貧，避免貧富懸殊過大，但這種草率修法將讓台灣變成一個國家兩個世界，在台北出生的孩子跟在苗栗出生的孩子所能享有的資源差距會越來越大，修法不能只為某人因人設事，應該為了將來的台灣人負責任。

國民黨團書記長陳玉珍表示，國民黨反對這樣的修法，明顯就是為特定人士量身打造，這不是一個國家在修法該有的態度，國土規劃、行政區劃茲事體大，修法前應該做充分廣泛討論，國民黨主張應該先全面盤點《財劃法》，解決統籌分配款分配的問題，而不是用這種修法，讓六都跟其他縣的落差越來越大。

三個在野黨都反對民進黨團所提，將《地制法》改列周五院會報告事項第二案的提案，主持會議的國民黨立委曾銘宗裁示，將本次議程草案提報院會處理。