相關人士表示，新竹市長林智堅今天宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長前，曾向總統府、行政院報告，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都知悉。

至於蔡總統和蘇貞昌有沒有意見？林智堅表示，修法還沒開始，希望促成修法，未來在蔡總統和蘇貞昌支持下，不分朝野黨派，大家共同支持，早日促成大新竹合併升格。

林智堅晚間於新竹市政府舉行記者會，媒體提問，不參選是否有高層或派系壓力？林智堅表示，不會有這樣的問題，從他這幾天發言可看出脈絡，看到立法院不同黨派杯葛，他心裡很不捨這樣的好事，成為政黨操作槓桿、角力，他思考是否放下個人參選以成全大局。

至於下一步動向？林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。

媒體追問，如果「竹竹併」不成，會選新竹縣長嗎？林智堅表示，這些都不會是他現在考慮的事，眼前還有很多建設要加緊腳步完成。

他說，中國國民黨這幾天用全黨洪荒之力打他一人，而他訴求新竹縣、市民共同期待的未來。既然國民黨認為只要他不參選，就可好好思考、理性溝通，他也為大新竹未來、國家產業發展及區域治理效率，宣布不參選。

林智堅表示，希望國民黨主席朱立倫成全新竹縣、市民期待修地制法，解決長久以來縣、市分治不便問題，未來如果有機會，希望與朱立倫辯論應「竹竹併」或「竹竹苗併」，確實可透過這方式向國民清楚說明。

林智堅宣布棄選大新竹市長 促加速「竹竹合併」