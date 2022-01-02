侯友宜今（2）日一前往新莊慈祐宮為新的一年參拜祈福，期間被問到有關國民黨備役少將于北辰退出國民黨的問題，他表示在台灣這塊土地上的人要尊重多元的聲音，並接受大家的想法，團結在一起為這塊土地貢獻。

新的一年來到，侯友宜表示過去一年受到疫情嚴重影響，希望今年可以苦盡甘來，所以一大早就前往新莊慈祐宮向媽祖參拜祈福，希望媽祖可以繼續保佑大家、照顧新北市民，讓大家一起往前走，讓民眾在這一年都能虎虎生風賺大錢。

期間被問到于北辰退黨的議題，侯友宜表示在台灣這塊土地的人都要尊重多元的聲音，彼此互相包容並接受大家的想法，要團結在一起，努力好好打拼，為這塊土地貢獻；而針對台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒稱政黨沒靈魂像超商店員，讓不少超商店員覺得被歧視，侯友宜則說一心一意為國家做事才是最重要的，對任何事情的想法，還是應該把人民與國家擺在最前面。

傳將選新莊區議員，新北市副發言人戴湘儀表示現階段還是以市政工作為主。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

至於新北市府三位副發言人都說「準備好了」，被外界解讀為「侯家軍」，更傳出副發言人戴湘儀將參選新莊區議員，侯友宜表示不論是在新北市府或是扮演其他角色，只要願意為人民做事都是好團隊，都是盡忠的公僕，並指出兩年多來與戴湘儀並肩作戰，讓新北市有長足進步，願意為國家、人民做事才是最重要的。

戴湘儀今早陪同侯友宜一同參拜，也親自回應說現階段還是在市府跟著市長做事，以市政工作為主，未來的規劃再給她一段時間，之後會再向大家報告。