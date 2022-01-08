Omicron肆虐各國，新北市長侯友宜8日防疫記者會表示，觀察國際一個現象，兒童感染後住院比例相當高，呼籲中央要針對兒科收治病房加強盤整，做好應變準備。

侯友宜說，看到幾個國家兒童感染住院比例很高，中央要注意兒童感染事件，醫療量能要隨時調整。

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