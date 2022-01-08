Omicron國際肆虐 侯友宜發覺1現象「很擔心」 11:082022/01/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Omicron國際肆虐 這個現象侯友宜很擔心。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron肆虐各國，新北市長侯友宜8日防疫記者會表示，觀察國際一個現象，兒童感染後住院比例相當高，呼籲中央要針對兒科收治病房加強盤整，做好應變準備。 侯友宜說，看到幾個國家兒童感染住院比例很高，中央要注意兒童感染事件，醫療量能要隨時調整。 杜特蒂到你家抓人 防Omicron擴散 菲國下令逮捕這類人 疫情升溫 侯友宜再呼籲中央檢討高風險列管國家及入境規定 #新冠肺炎 #台灣 #兒童 #Omicron #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴西戈亞斯州發現首例Omicron死亡病例 07:592022/01/07 國際 陸港觀盤－港股板塊輪動 資金流入傳統經濟股 04:102022/01/08 全球財經 新北加開中大型接種站 侯友宜憂心：中央別讓疫苗不夠打 10:272022/01/08 生活 Omicron大軍壓境 本土疫情蠢動 名醫疾呼：快做到這4點 04:432022/01/08 健康 疫情炸鍋 金嗓歌友會列社區傳染 04:102022/01/08 焦點要聞 Omicron侵台大家還不收心？本土疫情討論聲量「不如過往」 10:232022/01/08 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 09:312022/01/07 生活 美國開始戴N95口罩 台灣跟進？醫揭一關鍵 07:572022/01/07 生活 新北防疫計程車司機染疫 家人採檢結果出爐 Ct值曝光 09:572022/01/08 生活 喊話中央「高風險國家要隨時調整」 侯友宜：不能一成不變防疫 10:562022/01/08 政治 Omicron兇猛！新防疫神單來了 隔離賠10萬、確診加5萬 09:422022/01/08 財經 生活熱門新聞 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 35歲懶女一躺20年 「裝癱瘓」靠家人餵飯換衣 結局曝 - 生活 第三劑怎麼選才好？專家曝1原則 都打同廠牌GG了 - 生活 第三劑疫苗組合傷透腦筋 醫「不建議高端」：30歲以下都去打這牌 - 生活 「證嚴法師」名句成許願池 無數名人慘被笑 慈濟不忍了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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