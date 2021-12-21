面對來勢洶洶的Omicron，台灣也開放民眾接種第三劑加強針疫苗，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，莫德納公司說第三劑打全劑量，對Omicron的保護力可增加80多倍。而他認為至今最強的三劑組合就是「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」，如果能順利圍堵Omicron，應該在春節後會繼續降級並放開國門，但若不小心漏進來，那就是另一個故事了。

沈政男昨在臉書發文表示，莫德納公司說第三劑疫苗打半劑，就可以增強對Omicron的保護力多達30倍，打全劑量則可以增加80多倍。不過，大家要注意的是，這是前兩劑都打莫德納以後，第三劑仍選擇打莫德納的數據，至於打了兩劑AZ的人，當然第三劑要打莫德納全劑，否則抗體足夠對付Omicron嗎？

沈政男指出，指揮中心公布第三劑疫苗的指引，基本上就是「愛打什麼就打什麼」，但就是不建議第三劑去打AZ。而他認為大概第二劑就不要去打AZ了，直接選擇莫德納接種，再來第三劑再打全劑莫德納，這樣就有可能是至今最強的三劑組合「AZ＋全劑莫德納＋全劑莫德納」。

沈政男分享，英國流行病學團隊的最新研究指出，Omicron的R值約等於10，且尚無證據顯示重症狀況比Delta輕微；香港團隊則是說，Omicron主要感染上呼吸道，進到下呼吸道比較少，因此感染力強，但重症比例較低。而輝瑞公司則說，新冠肺炎的疫情可能會持續到2024年才會結束。

沈政男透露，新加坡已把Delta疫情壓到每日新增200多例了，但也為此付出了慘痛的代價，死亡人數已超過800例。顯然，靠著打疫苗來與病毒共存，是錯誤的防疫策略。看著來勢洶洶的Omicron，大家真的敢和它共存嗎？

沈政男也說，人類千年防疫史還是「隔離（quarantine）這個字最有效，隔離40天，但現在改成14天，第一批採取「7+7」專案回台的人就快回到家裡檢疫了，只能說大家看著辦吧！

沈政男指，「7+7」是採取檢疫期間密集檢測的方式，加上若漏出病毒就趕緊疫調與隔離，這樣也許可圍堵Delta變異株，但面對Omicron還有效嗎？Omicron的R值=10，代表輕症的患者可能會非常多，意味著隱形傳播鏈更容易形成。當R值等於10，如果兩周內沒抓到，就是1000例確診，當然台灣有戴口罩，會砍掉不少，但還是相當可觀。

沈政男表示，如果能順利圍堵Omicron，春節後就可能會繼續降級、開放國門，但若劇本相反，那就是另一回事了；如果Omicron不小心進來，能打第三劑就快打，且應開放第三劑打全劑莫德納。「不是說莫德納有好多快要到期？開放第三劑打全劑，馬上就解決掉了。」