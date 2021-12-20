台北市一名30幾歲女性不舒服，昨到北市萬芳醫院就醫，採檢發現確診，由於Ct值31，研判為舊案，但由於二採陰性，中央正在討論是否公布個案。個案工作地在新北市深坑區，足跡遍及雙北，目前正在疫調，據了解，個案曾至北市錢櫃SOGO店。