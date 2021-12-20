獨》本土＋0又破功 北巿30多歲女確診 足跡遍及雙北 13:132021/12/20 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新增本土個案前往台北市萬芳醫院就醫，採檢確診。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市一名30幾歲女性不舒服，昨到北市萬芳醫院就醫，採檢發現確診，由於Ct值31，研判為舊案，但由於二採陰性，中央正在討論是否公布個案。個案工作地在新北市深坑區，足跡遍及雙北，目前正在疫調，據了解，個案曾至北市錢櫃SOGO店。 中東又一國淪陷 伊朗通報首起Omicron確診病例 澳洲新冠確診數攀升 衛生部長：沒封城必要 #北市 #就醫 #確診 #足跡 #雙北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron再揪1例 國內累計5個案 04:102021/12/19 藝文副刊 基隆最長候車亭 市民就醫免再淋雨 16:152021/12/19 生活 韓國Omicron確診新增12例 累計178例 20:442021/12/19 財經 議員華倫確診 美國抗疫新階段力阻Omicron肆虐 09:412021/12/20 國際 互聯網掀裁員潮 04:102021/12/19 專題周報 Omicron肆虐！歐洲耶誕節失色 20:092021/12/19 財經 逢冬奧 北京過年防疫嚴 非必要不出京 04:102021/12/19 產業財經 「公車友善心運動」今頒獎 150名無名英雄獲北市府表揚 17:072021/12/19 生活 她脊髓空洞常跌倒 微創手術助穩步行走 04:102021/12/19 地方新聞 歐洲憂疫 跨年大警戒 04:102021/12/20 財經要聞 PLG》3人得分破20 國王強壓勇士搶下雙北對決勝利 16:552021/12/18 體育 生活熱門新聞 台灣演藝圈清流是誰？網一面倒喊他：愛妻代表 - 生活 獨》本土＋0又破功 北巿30多歲女確診 足跡遍及雙北 - 生活 他見王力宏月給91萬元生活費驚呆 網細算：根本太客氣 - 生活 追加第三劑不限廠牌 24日起開放18歲以上、間隔滿5個月者施打 - 生活 王力宏一家3代背景超硬！網看了秒懂：真的瞧不起李靚蕾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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