為防範Omicron病毒入侵，中央流行疫情指揮中心昨天宣布開放基礎追加劑、追加劑疫苗進行混打。ACIP召集人李秉穎今天表示，基礎追加劑是針對免疫不全或免疫力低下的十二歲以上民眾設計，可在接種第二劑28天後，混打其他新冠疫苗，其餘健康的18歲以上民眾，則應間隔5個月後施打追加劑。

李秉穎解釋，一般認為的基礎劑，是各藥廠開發新冠疫苗時，依據臨床試驗的接種經驗所訂定的應接種劑次，大部分都要接種兩劑才能獲得較為穩定且持久的抗體。

至於基礎加強劑，則是因應免疫功能不全者或免疫低下的病患所設計，李秉穎說，這類病患接種兩劑疫苗後，得到的保護力相較常人會被打折，因此必須透過基礎追加劑來提高抗體自我保護，國際間認為需接種到第三針，才能達到一般人兩劑的保護效果，因此仍然算是基礎劑。

李秉穎表示，追加劑則是針對一般人防範變種病毒，及打完基礎劑後逐漸下滑的抗體所提出的因應措施，從國內研究結果來看，無論追加劑打何種廠牌，都能有效提高抗體，且不良反應與基礎劑相差不多，安全性可被接受。

從國內研究數據可得知，追加劑接種mRNA疫苗的抗體表現最優，其次依序為次單位蛋白（高端）、腺病毒（AZ），不過有專家建議，用全劑量的莫德納疫苗當追加劑，能得到更佳的保護力，對此，李秉穎卻有不同看法。

李秉穎解釋，莫德納疫苗的劑量高達100微克，完成基礎劑的保護力為95％，而BNT的劑量僅30微克，完成基礎劑的保護力也有94％，兩者之間相差僅1％。

他說，目前推測莫德納產生較多的不良反應與劑量高有關，因此建議追加劑將劑量減半，目的就是希望在提高保護力的同時，也能降低不良反應。

關於免疫功能不全者、免疫低下病患是否應在五個月後接種第四劑疫苗，李秉穎指出，這當然有可能，不過國內最快也要再過半年後才會遇到，到時候應會再開會討論，現階段還沒有具體的政策建議。