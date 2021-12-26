明天(12／27)是衛福部部長陳時中生日，今天受訪表示，生日願望想許願明年否極泰來，他回顧今年疫情時都是靠公立醫院在支持整個防疫系統，因此「嚐到苦果」，希望未來能培育更多公衛防疫人才，並思考是否應朝向財團法人化，得以獨立運作講求績效。

將過69歲生日的衛福部長陳時中，今天出席公立醫院協會「新冠肺炎未來趨勢研討會」，會前接受媒體訪問時，談到生日願望時他說，前年是有驚無險的一年，今年是驚滔駭浪，希望明年是否極泰來的一年。

陳時中表示，對於這個疫情，唯一不變的，就是「它一直在變」，由於人類破壞環境速度加快，導致動物也會受影響、環境也會、病毒當然也會，就像疫苗也是，原本已經宣布AZ疫苗不作為第三劑追加劑使用，但後來AZ又提供報告發現作為第三劑的保護效果不錯，因此重新請專家評估。

回顧今年疫情，陳時中說，未來需要財團法人化的地方越來越多，其優點包含獨立經營，講求績效。這次五月本土疫情可以說是嚐到靠公立體系的苦果，原本就是「每家醫院都滿滿的，只能用最少的人力、最少的病房，服務最多的病人」，結果疫情一來，還要挪出病房作為防疫。

對於公立體系是否要繼續維持？陳時中認為，恐怕還是要抽出一部分財政、資源對於公共事務與防疫體系加強，培植更多公衛人才，以及留一些餘裕培育更多人才，才能在遇到國家有難義無反顧，才能發揮大效果。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成致詞也提到，目前國際宣布要和病毒共存的國家，已經從當初個位數，變成數不清，全世界現在可說只剩下三個國家以清零為目標，就是台灣、中國大陸以及紐西蘭，「其中台灣可以說是非常、非常奇怪的國家。」

璩大成解釋，因為新冠肺炎無法和登革熱一樣撲滅，人傳人的疾病只能依靠隔離，隔離就會影響經濟民生平衡，GDP損失，這次國際來看 ，疫情嚴重的國家GDP也損失慘重，但台灣不但經濟損失不嚴重，疫情也不嚴重。他引用學者謝金河所說，應該要珍惜現在沒有疫情下，全力發展經濟、提升國力。