台北101跨年煙火向來是北市新年大秀，今年已「迎向美好未來」為題，進行360秒、1.6萬發的高空煙火聲光秀。（黃婉婷攝）

台北市跨年晚會今年在市府前廣場舉辦，現場聚集4萬多人次。（台北市觀傳局提供）

台北101跨年煙火向來是北市新年大秀，今年已「迎向美好未來」為題，進行360秒、1.6萬發的高空煙火聲光秀，在重頭戲開演前，照例由台北市長柯文哲偕夫人陳佩琪陪伴大家倒數，這也是他任內最後一次陪大家跨年，他致詞時感性表示感謝市民配合防疫政策，也大讚萬華朋友堅持下來，「守住萬華，才能守住台北；守住台北，才能守住全台灣。」

柯文哲指出，今年是台灣比較辛苦的1年，5月中旬時疫情突然爆發，眾人的生活受到很多干擾與限制，甚至有人失去親人。他常常說面對挫折打擊不是最困難的，而是面對挫折打擊時，沒有失去對人事的熱情，所以應當把這些挫折打擊化為前進的動力，在新的一年繼續向前進。

柯文哲說，疫情改變了我們的工作型態，限制了人與人之間的交往，也改變了我們對公共生活的認知，台北的疫情更是在5月的時候達到高峰，但北市在2個星期之內就把疫情控制下來，眾人能在這裡一起跨年，其實也是見證台灣民主社會的勝利。

「我始終相信，國家的力量來自全體國民，而全體國民的健康，是民主國家最大的資本。」柯也要向各位市民朋友道謝，謝謝大家在疫情間自動自發的配合北市府政策，才能有效阻斷社區傳播鏈，也特別感謝萬華市民，在疫情最艱難的時候，他們守住了萬華。「守住萬華，才能守住台北；守住台北，才能守住全台灣。所以，特別謝謝你們。」

柯文哲說，在這一年來大家面臨很多困難跟挑戰，所幸都能一一克服，感謝防疫最前線的警消醫護，還有更多更多的無名英雄，因為有他們大家才能在這裡一起慶祝跨年，這也是他人生的特別經驗，未來將會變成美好回憶，相信台北市未來還是會在民主自由多元開放的道路上，穩定向前進，「我相信，台北會是一個宜居、永續的光榮城市。」