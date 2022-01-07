外界認為歌友會確診者家人也傳出染疫，已進入二級傳播階段，台北市長柯文哲7日表示，一定程度有進入社區，但也不用太恐慌，目前的台灣和半年前不一樣，若是半年前當時大家還沒打疫苗，病毒一進來一定是一敗塗地，他不希望到時候造成餓死的比病死的多，所以不會有風吹草動就隨便下一道命令讓餐聽全垮，執政還是要取一個平衡。

柯文哲今早參與疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表會，對於歌友會是否進入二級傳播，他認為，如果歌友會再傳播就是二級傳染，一定程度有進入社區，第一次看到清潔工和計程車司機確診，因為感染源不確定，他分析有社區感染。

不過，柯文哲強調，大家不用太恐慌，目前台灣和半年前不一樣，若是半年前當時大家還沒打疫苗，病毒一進來一定一敗塗地，現在大家都有接種，雖然不是百分百可免疫，可是有相當程度抵抗力，大家還是小心謹慎，但也不要太過驚慌，他不希望到時候造成餓死的比病死的多，風吹草動隨便下一道命令會讓餐聽全垮，執政還是要取一個平衡。

至於，衛福部長陳時中說未把美國列風險國家，是以確診率來說，法國的風險更高。柯文哲則說，高風險就是用數字講話，講一大堆沒有用，把過去2個月當中，從每個國家進來的確診人數有多少，列一個表格就可以看出來，科學還是科學，其他的就是口水戰，也不想再講了。