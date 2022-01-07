2022台北燈節在士林 熊讚熱氣球來逗鬧熱

【旅遊經 編輯部報導】

2022台北燈節將在2月11日於士林登場，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一連10天，一路「大放光彩」至2月20日。現場除結合在地特色的三大燈區，亦有多場「火力全開」的舞台表演及卡司等你來欣賞。今(6)日除公布主視覺，更以精采的廚師亂打秀，將視角從劍潭捷運站帶至士林夜市內的小吃、夜市遊戲等，打響大家耳熟能詳的士林將舉辦2022台北燈節！而熊讚熱氣球將首次在台北登場，活動期間，19時至21時，每天限定2小時將在2022台北燈節與大家相見歡！

主場「士林」，除了士林夜市小吃享譽國際，如：生炒花枝、大餅包小餅等，現代天文科學館、兒童新樂園、台北表演藝術中心、故宮博物院、芝山豐富自然生態等，都賦予士林多元風貌，2022台北燈節以「生炒花燈」帶出士林特色美食強烈的印象比喻文化融合凝聚創新，用熱情奔放的「生猛快炒」形容燈區的繽紛、多元燈飾佈置，同時也祈願大家新的一年能夠「火力全開 大放光彩」。疫情趨緩下大家打起精神卯足全力，創造經營更好的生活，不只讓一切回到常軌，更要綻放出蟄伏已久的光彩新年新氣象一定會更好。

2022台北燈節吉祥物《祥虎》主視覺中兩隻祥虎玩著火球可愛自由的伸展，象徵一個虎虎生風的未來。「祥虎」有著台語發音「上好」的諧音，也意涵未來會愈來愈好之意。而「祥虎」首次曝光，燈節期間也將不定期到現場與大家同樂。

三大主題燈區分布

三大主題燈區包含：劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區。劍潭站夜市燈區以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸，燈飾規劃以夜市文化百態呈現，展現科技燈飾創作與互動及新思維的藝術燈飾；士林站光彩燈區以「傳統舊街」為主軸，燈飾規劃以士林傳統風情呈現，並結合七彩光廊、光之隧道，讓民眾可漫步於燈海中感受佳節氛圍，燈區中還有可與民眾互動的燈飾，增加賞燈趣味性；芝山站河濱燈區以「自然生態」及「兒童樂園」為主軸，傳遞雙溪芝山岩生態的生命力。另外，美崙公園則規劃親子燈區，周末將邀請到平時只出現在電視機裡的國際知名卡通明星「阿奇幼幼園」來到燈節現場，一圓所有大朋友小朋友的夢。而大小朋友都喜歡的現場除了可與熊讚熱氣球一起拍照外，2月13日熊讚也會到場與大家一起同樂。

台北市副市長蔡炳坤表示，2022台北燈節有1大主題2隻祥虎3大燈區，擁有豐富多元的展演內容，希望大家白天來走逛士林、晚上賞花燈。燈飾創作者將新舊士林街廓間的在地文化、古蹟及水岸自然景觀對應主題燈飾，將傳統燈飾融入新穎科技的策展氛圍，走在「2022台北燈節」燈區內，俯拾皆是在地文史情感。

「2022台北燈節」串連捷運及周邊景點，除適合台北在地民眾自行前往外，燈節也與全台旅行社、台北旅宿業合作，目前規劃15條專屬遊程！

相關2022台北燈節的最新消息，可至台北燈節官方網站(

)查詢。

圖片：台北市政府觀光傳播局提供