外貿協會今天舉行2022年度記者會，宣示今年行動主軸為「元宇宙」。除以打造沉浸式外貿元宇宙為數位轉型目標，另外要在5月前協助業者組建「元宇宙產業聯盟」，讓台商未來能以「1支手機賺遍元宇宙」。

外貿協會董事長黃志芳今天在記者會現場，以「James館長」分身出現在銀幕前的「虛擬會場」，簡報今年業務重點。與會來賓與媒體也以分身登錄會場，全程Live進行，不須戴頭盔即可以虛擬分身參加。

這場開場秀為的是凸顯元宇宙主軸，其虛擬會場與XRSPACE合作，在現場展示貿協元宇宙「TAITRAVERSE」概念，揭示今年貿協業務重點為打造「外貿元宇宙」。

黃志芳報告，貿協2022年工作重點，分別為「分散拓銷市場」、「聚焦ESG」、「電動車及元宇宙議題」，以及推動「實體交流活動」。同時為了打造數位時代的大腦，貿協將成立數位科技中心。

元宇宙部分將有兩個方向，一個是要搭建元宇宙產業合作平台，2月先由貿協帶頭舉辦元宇宙產業論壇，5月前則進一步集合遊戲商、ICT、5G、AIOT、區塊鏈業者，成立「元宇宙產業聯盟」。

黃志芳說，這個產業聯盟用意是打造元宇宙生態系，彼此互相支援。2月論壇會邀請相關業者、遊戲產業協會、青年團體代表集思廣益。至於產業聯盟部分，貿協說明，會找來軟硬體、應用場域業者參加，硬體部分像是HTC、華碩、微星等科技業者，軟體部分有遊戲業、區塊鏈業，應用場域像是電商、零售、會議等業者。

另一個部分是貿協數位轉型部分，2022會以沉浸式外貿元宇宙為目標，加速啟動敏捷式網頁及動態活動舞台模組，讓買主享受不一樣的VR體驗。

為了達成外貿元宇宙概念，貿協規劃成立數位科技中心。黃志芳指出，4年來積極推動數位轉型，這個中心將是貿協推動數位轉型「最後一哩路」，將有專案管理辦公室PMO、軟體設計、數據管理、基礎建設及雲端管控等4大分組，目標3年內建立IT核心能力、協助中小企業精準數據行銷、開發以數據趨動的新商模。