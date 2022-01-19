為了減少塑膠垃圾，環保署日前「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今天邀請連鎖便利商店、速食店業者舉行法案研商會，會中有業者認為，應把使用環保杯的成本由消費者負擔，不能用環保懲罰業者，對此，綠色和平專案主任張凱婷表示，從國外循環杯案例來看，只要使用者在一定期間歸還，消費者也不會再多被收取費用，不會因為消費者要採用對環境比較好的行為還要多付錢，不應該變相懲罰消費者。

綠色和平在去年9月10日至今年1月10日試辦台中市15家飲料店的循環杯借用服務，4個月共有約1700人借用，歸還率達98.5％。

張凱婷表示，供借用的單位為這15家店家，歸還則除了15家店家外，也在部分的超商門市擺放，循環杯借用是給消費者是多一個選擇，原本就不應該多收錢，目前業者認為塑膠較為便宜是未考慮到後端處理成本。

張凱婷提及，以國外循環杯案例來看，只要使用者在一定期間歸還，消費者也不會再多被收取費用，不會因為消費者要採用對環境比較好的行為，還要多付錢，不應該為了環保而懲罰消費者。