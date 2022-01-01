總統府元旦升旗典禮，衛福部長陳時中身著白袍，率領60名醫護代表領唱國歌，陳時中表示，元旦升旗唱國歌是一件很高興、而且也很榮譽的事情，「我是認真唱、大聲唱」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，阿中部長領唱國歌，而且大聲唱，是在演哪一齣？

游盈隆1日在臉書發文表示，整場儀式活動中，醫護人員角色吃重，政府藉此公開讚揚、肯定和感謝第一線防疫工作者，是溫馨且恰當的。

游盈隆接著表示，陳時中帶頭唱國歌一事，值得一評。民進黨人唱國歌一向都卡卡的，尤其是政務官，印象中只有總統蔡英文唱國歌時，嘴巴會張得比較大，其他人皆硬著頭皮隨意哼幾句，意識型態使然，不足為奇。因此，陳時中此番帶頭唱，從頭唱到尾，所為何來？令人好奇。

游盈隆指出，國歌歌詞，「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同...」，「吾黨所宗」這4字，一直被民進黨人深痛惡絕，認為乃「國民黨黨歌」，作為國歌並不妥。但現在阿中部長帶頭唱，而且大聲唱，是民進黨覺得昨非今是，還是另有其他目的？

游盈隆認為，國歌高低音起伏很大，抑揚頓挫，並不好唱，國慶場合帶頭唱國歌，更不容易，除非像阿妹這種等級的歌手。而陳時中今天帶領醫護人員唱，意思到了，至於實際表現如何？恐怕已經不是重點。