國際疫情升溫，近期境外移入個案以美國入境居多，昨美國移入個案佔境外移入個案6成，但美國未被列為「重點高風險國」，引發熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今統整出各國近7天、14天每百萬人確診數，強調比美國高的國家很多，目前邊境防疫措施很完全，已是最高等級。

若以近7天每百萬人確診數來看，美國為每百萬人1781人，比美國高的有英國（2719）、法國（3136）、丹麥（3125）、希臘（3330）；另近14天每百萬人確診數來看，美國為每百萬人1412，比美股喔高的包括英國（2412）、希臘（2417）、蒙特內哥羅（2420）、馬爾他（2446）、法國（2493）等。

陳時中強調，所有國家都是高風險，近來都需要待在集中檢疫所、防疫旅館，這是防疫最高等級，且外國人都無法入境，防疫措施完全。美國人多，數量大，進來每百萬人口的確診數，比美國高的很多。

現行「重點高風險國」包括南非、波那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利10國，民眾入境一律公費集中檢疫14天，不適用春節專案。對於目前全球都高風險，是否可將「重點高風險國」拿掉？陳時中表示，「可以考慮拿掉，目前沒有想說特別去拿，要拿掉也可以啦，免得大家一直在問」。