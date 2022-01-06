桃園機場群聚案，今天確認有四人感染Omicron病毒，台大兒童醫院院長黃立民，前台大感染科醫師林氏壁都指出Omicron已進入國內社區。衛福部長陳時中今天也不諱言，Omicron確實已落入本土，但還需等待進一步的採檢結果出爐，才能夠研判整體威脅性。

陳時中表示，監測社區疫情通常會用大數法則，要看整體採檢的相對陽性率而定，但有時候大數法則很難講，例如前一波清潔員剛確診時，採檢六百多人都驗不出來，現在卻在後一百人就驗出三人，顯示整體疫情判斷仍需一段時間驗證。