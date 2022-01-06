桃園機場群聚案，今天確認有四人感染Omicron病毒，台大兒童醫院院長黃立民，前台大感染科醫師林氏壁都指出Omicron已進入國內社區。衛福部長陳時中今天也不諱言，Omicron確實已落入本土，但還需等待進一步的採檢結果出爐，才能夠研判整體威脅性。
陳時中表示，監測社區疫情通常會用大數法則，要看整體採檢的相對陽性率而定，但有時候大數法則很難講，例如前一波清潔員剛確診時，採檢六百多人都驗不出來，現在卻在後一百人就驗出三人，顯示整體疫情判斷仍需一段時間驗證。
桃園機場群聚案，今天確認有四人感染Omicron病毒，台大兒童醫院院長黃立民，前台大感染科醫師林氏壁都指出Omicron已進入國內社區。衛福部長陳時中今天也不諱言，Omicron確實已落入本土，但還需等待進一步的採檢結果出爐，才能夠研判整體威脅性。
陳時中表示，監測社區疫情通常會用大數法則，要看整體採檢的相對陽性率而定，但有時候大數法則很難講，例如前一波清潔員剛確診時，採檢六百多人都驗不出來，現在卻在後一百人就驗出三人，顯示整體疫情判斷仍需一段時間驗證。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。