因應本土疫情風險高漲，高雄市祭出第一槍，宣布明天起全面暫緩老人健檢；另因應疫情指揮中心政策，北北基桃應變醫院需於3日內開設20％一般病床作為專責病房。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，確實可能壓縮到一般醫療量能，無法兩全，但為了以備不時之需，仍請大家盡量配合。

疫情指揮中心昨宣布即日起調整醫療機構應變作為，北北基桃應變醫院應於3日內開設急性一般病床總數之20％作為專責病房，部分醫院表示，可能壓縮到常規醫療量能。陳時中指出，台灣醫院病房住房率基本上都會超過85％，這是很常見的情況，所以縮減開放保留急性病床20％，確實會有一些排擠，也要請大家諒解。

陳時中表示，非急性醫療請大家稍微等等，這沒辦法兩全，我們如果現在不開病床，萬一有需要的時候，可能形成更大的社會壓力，因此也請醫院一定要配合，病人如果不是特別急，就稍微延緩一下。

至於高雄市宣布暫緩老人健檢，陳時中表示「我不反對」，先把緊急應變準備好比較重要。他認為，我們當然希望世界疫情已經達到高峰，早日往下降，不過以目前國際的確診率來講，未來邊境壓力仍然很大。

他語重心長表示，這兩天有一波大量的國人要進來，14、15日又有一波人，這都會造成整體上的壓力；只要把防疫旅館守得好，就不會增加那麼多醫療量能的壓力，防疫旅館體健也持續地做。至於機場防疫方面，明天將啟動「護理志工隊」進駐，協助大家看看防疫感控是否有做好。