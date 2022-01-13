戶外運動戴口罩卻不禁內用 陳時中：怕風險可不要去

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布加嚴口罩政策，室內外運動、唱歌、拍照等皆恢復須戴口罩。但不少民眾及醫師疑問，「餐飲內用」的感染風險難道不比室外運動高？指揮中心指揮官陳時中表示「這很難做比較」，如果認為餐廳風險高，可以避免去。

陳時中表示，對於民生上和生活上可以增加防疫韌性，如果把這些（餐飲內用）都關掉，不見得對防疫是有幫助。

有民眾質疑，在戶外運動需要戴口罩，卻可以在室內脫口罩，是否代表前者的感染風險比後者高？陳時中回應，兩者很難做比較，並提醒民眾，如果覺得餐廳風險高，可以避免前往。

陳時中表示，目前各場所警戒措施沒有要加強，但請大家一定要遵守既有規定，相關公共場所要實聯制，量體溫，宴席中不要逐桌敬酒敬茶，請大家務必要遵守。

他也提醒，現在很多防疫方式都沒有辦法阻隔Omicron傳播，但打疫苗是確保自己不會有重症和死亡的情況，還是呼籲大家要打疫苗。

指揮中心統計，昨新冠疫苗接種25萬848人次，其中以第3劑最多，共18萬8840劑；目前國內疫苗涵蓋率第1劑80.48％、第2劑71.55％、基礎加強劑接種率0.19％、追加劑接種率3.46％。