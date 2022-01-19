「即時定位與任意地點天氣查詢」功能提供民眾定位或輸入特定地點，天氣預報定位可精準至經緯度座標。（奧丁丁提供）

「未來每十分鐘降雨強度變化預報」功能提供該地接下來每十分鐘下雨強度變化，協助民眾即時判斷雨勢，作為行程規劃的決策依據。（奧丁丁提供）

著眼於氣象經濟為多元產業帶來的潛在效益，奧丁丁集團宣布與安吉氣象決策資訊有限公司攜手合作，推出奧丁丁台灣即時氣象站OwlWeather，將高精度氣象預報數據開放給一般民眾，並提供「即時定位與任意地點天氣查詢」、「未來每十分鐘降雨強度變化預報」兩大特色功能，下一步更預計提供個人化推薦功能，導入觀光旅遊資訊。

台灣即時氣象站OwlWeather，民眾可輸入任意地點搜尋或開啟定位服務，透過高解析度氣象預報資料，清楚掌握該地區氣溫、濕度、風向、風速、雨量強度及穿著建議，以及未來24小時、未來一週天氣概況與該地點地圖資訊。 看準民眾日常及旅途過程常因突如其來的天氣變化，而被迫改變原有規劃，有鑑於此，OwlWeather別於其他氣象預報僅提供大範圍、片段式的天氣資訊，率先推出兩大亮點功能：「即時定位與任意地點天氣查詢」提供民眾定位或輸入特定地點—無論是名勝景點、運動場域，公司或店家皆可查詢，天氣預報定位精準至經緯度座標，而「未來每十分鐘降雨強度變化預報」更提供該地接下來每十分鐘下雨強度變化，協助民眾即時判斷雨勢，作為旅遊行程及活動規劃的決策依據。

奧丁丁集團資料科學部資深AI工程師陳振瑋表示，「奧丁丁集團過去與天氣探長於『區塊鏈溯源履歷』展開合作，提供各地農民透過物聯網氣象站，詳實蒐集產地環境數據，如氣溫、濕度、土壤導電度等，即時上傳至奧丁丁區塊鏈溯源系統，本次再度合作推出OwlWeather服務，將氣象資訊應用場域擴及至普羅大眾，透過安吉氣象的高精度氣象預報系統，輔以旗下自動化氣象站數據，結合奧丁丁平台開發經驗與資料分析優勢，將氣象預報數據轉化為簡單易懂的視覺化資訊，讓民眾輕鬆查詢掌握天氣，作為日常生活決策使用。」

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱分享：「作為一位熱愛戶外運動的家長，過去帶孩子們出門踏青時，常苦於無法即時得知天氣狀況而敗興而歸，非常高興這次能與台灣農事氣象服務第一品牌的安吉氣象合作，開發方便易用的OwlWeather提供民眾免費使用，大幅提升日常便利度。」王俊凱接著表示：「除提供天氣預報，未來OwlWeather將進一步跨產業整合，針對使用者搜尋或定位地點，協助個人化推薦周圍人氣商家、優質旅宿、熱門景點等觀光資訊，期待提供民眾多元化服務，並與奧丁丁旗下事業體結合，建構更全方位的事業版圖。」