第三劑間隔縮短為3個月！ 陳時中宣布即起滿18歲皆可打

Omicron威脅進逼，國內專家呼籲中央流行疫情指揮中心縮短新冠疫苗第3劑間隔，指揮官陳時中今宣布，即日起第3劑間隔由5個月（20周）縮短為3個月（12周），適用對象為18歲以上所有民眾，陳時中強調，「呼籲全民都應該接種追加劑」。

近來醫師、專家不斷提出警告，「兩劑疫苗無法防範Omicron」，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）6日開會討論，針對縮短第3劑疫苗間隔取得共識。陳時中今在疫情記者會上宣布，7日起疫苗追加劑間隔縮短為至少12周，18歲以上民眾完整接種基礎劑後，應再接種追加劑。

陳時中提醒，原本前兩劑打莫德納、BNT、高端的民眾，經參考醫師意見，追加劑各廠牌都可以；打兩劑AZ者，第3劑不建議再打同廠牌。陳說他想打AZ但醫師不准，「我應該會打高端吧」。

第3劑今起針對18歲以上民眾全開，目前約260萬人符合資格，本月底前有280多萬人。外界關心有無重啟「1922疫苗預約平台」可能，陳時中說地方政府認為可因應，若有例外再做考慮。

對於台北市長柯文哲表示，第3劑全開恐壓縮機場、防疫旅館及醫護人員等急需施打的族群，陳時中說會盡量要求一到三類對象盡快造冊，目前施打率很低。