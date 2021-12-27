我國空手道代表隊日前赴哈薩克參賽，24日返台發現11人確診，今天又增1例。中央流行疫情指揮中心今天表示，目前研判選手群都是在哈薩克遭感染，從病毒量的數據上看，機上感染可能性並不大。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診的12位團員中，有10位有症狀，包含發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨癢、全身倦怠等，另有兩位無症狀，目前都沒有出現中重度症狀，都是輕症在負壓隔離病房中治療，病毒量的Ct值則從11到34不等，每人的病毒變化量不太一致，但都在醫療團隊的監控中，相信會有最完善的照顧。

台灣空手道代表團共22人，日前出訪哈薩克參賽，代表隊成員透露，搭機離開哈薩克至韓國仁川轉機，事後得知搭乘該班機的台、日、港、泰隊成員，總計有50至60人確診，因此外界懷疑是在班機上遭感染。羅一鈞表示，從班機位置圖上來看，我國選手座位分布於28排至44排，不算特別集中，且每一位感染這的Ct值都不同，看起來不像剛感染一兩天，因此推測在班機上遭感染可能性不高。

羅一鈞指出，國際間逐漸發現Omicron病毒的潛伏期約介在三到五天，因此班機上染疫的可能，科學面上站不住腳，推測選手們有可能是在哈薩克出賽時遭當地選手傳染，但詳細還是要召開跨部會間的檢討會議釐清，才能確保下次出訪不被傳染。

昨指揮中心公布的名單中，有兩名參賽團員僅接種一劑疫苗即出國，衛福部長陳時中解釋，可能是個案接種過一劑疫苗後身體出現不適，為求良好的比賽表現才未繼續接種，後續會就選手出國比賽是否要打滿兩劑或三劑疫苗進行檢討。

陳時中指出，這兩天就會召開跨部會會議，進行本次出團選手染疫的檢討，釐清是否有出現管理疏失，讓未來出團時能夠更加安全。