國民黨籍備役少將于北辰31日在臉書宣布退出國民黨，國民黨桃園市議員黃敬平晚間再於臉書喊話說，他實在不能接受的是，一個人如果要美化自己，難道非得先醜化別人？或者要先黑化過去自己待過的所有團體、同志？

黃敬平31日在臉書貼文表示，于將軍，學長，這是我最後一次這樣公開稱呼您，很遺憾選在今年最後一天這樣的Ending。去年，為了挺您，以及化解您和黃復興黨部的紛爭，憤而辭去國民黨中常委一職，但他從不後悔。

黃敬平接著喊話表示，很可惜，看到您在媒體和網路上的退黨聲明。這件事情，因為系出黃埔，所以，他從頭到尾都有私下保持跟黨部接觸及關心此事。他只想說一句話。既然選擇離開，就請漂亮的轉身，好聚好散。國民黨從來就沒有對您做出任何包括停權在內的黨紀處分，這是不實、不實之詞，反而是為了您，承受了巨大的指責及不諒解的壓力。

黃敬平說，我們都是出自中正國防幹部預備學校，您有唸完陸軍軍官學校，他沒有，他當年選擇了主動退學，離開軍校。至今他仍十分感念栽培、照顧他的軍校、所有長官及學長、同學們。而軍校教育他的是「親愛精誠」，最後一個字，就是要「誠實、正直」，實實在在做人、誠誠懇懇的待人，千萬不要說謊。您貴為將軍退伍，他只是小兵退役，都應該要明白這個做人處世最基本的態度和理念。但他實在不能接受，一個人如果要美化自己，難道非得先醜化別人？或者要先黑化過去自己待過的所有團體、同志？

黃敬平接著表示，您明年一定會投入地方在桃園區的桃園市議員選舉，請記得，也要對選民、民眾誠實，莫忘初衷，也千萬別被偏激扭曲成，都是別人先對您不仁，然後您才會如何不義。您還是令我敬重的軍校學長，也許這是您的起手式，但請別讓我失掉了對您最後一絲的尊敬。

黃敬平最後祝于北辰明年2022在桃園區參選市議員高票當選，黃敬平說，您一定會當選的，因為討厭藍、綠的桃園市民，幾乎都會投給您，所以，請您千萬要珍惜這個當下社會氛圍不利於藍、綠的政治時機，把握機會，好好做人、好好選舉，祝您新年快樂、心想事成。