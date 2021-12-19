王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，稱「私生活很簡單」，不料隔數日後被前妻李靚蕾爆料找砲友、召妓、有小三等負面訊息，優質藝人形象一夕之間崩壞，李靚蕾的長篇發文，也讓柯以柔有感而發在臉書寫下「不要當我們媽媽是塑膠做的」。

柯以柔看完李靚蕾對王力宏控訴的長篇PO文，很有感的在臉書分享「昨晚震驚所有人的新聞，我以為自己忍的住，過往的畫面如雪片般落下堆疊，身為一個媽媽所擁有的堅強、勇敢，絕對超乎你想像的強大且戰鬥力十足，媽媽可以為愛包容很多事，也可以為了保護孩子對抗很多事，敬所有偉大且強韌的女人和媽媽們。」且在文末在強化女人力量的展現「#不要當我們媽媽是塑膠做的、#媽媽的名字叫做無敵鐵金鋼、#我們連鬼都不怕因為鬼話聽多」，圈內好友李明川回應「謝謝你一直都在。」

柯以柔的PO文引起粉絲共鳴留言「寧可相信有鬼也不要相信男人的一張嘴」、「你打得字字句句真的很中肯耶」、「感謝願意站出來為自己和小孩奮鬥的媽媽們」、「一切不容易！自己是最可靠也最能感受！愛你」、「妳很棒，堅強的走了過來～我懂你當看到這樣新聞時，那種感受，但也是告訴我們，我們很勇敢，為自己和小孩，離開了糟糕的人，相信自己，值得過更快樂的日子。」

目前柯以柔仍與郭宗坤在打離婚訴訟，因2017年郭宗坤因被拍到疑似與女員工有牽扯，而遭柯以柔提離婚，一審時宣布女方勝訴離婚，但郭宗坤不服再上訴二審結果仍未出爐。