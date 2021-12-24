偶像歌手王力宏與李靚蕾近日鬧婚變，驚動整個華人圈，尤其李靚蕾連續在社群平台發文，動輒數千字，讓一般民眾大讚文理順暢、擲地有聲、論述有據，被封為「蕾神之錘」。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也不禁在臉書感嘆，她跟先生柯文哲都是會寫、敢寫之人，不知哪天鬧離婚在臉書上論戰，會是誰勝誰負？！

同時為小兒科醫師的陳珮琪表示，臉書是私人園地，只適合談論個人私領域，王先生縱使在私德(招妓、約砲或缺席小孩重要活動)有瑕疵，但這些都是個人私德有虧，壓根沒構成法律上的犯罪行為，現實中最大的懲罰也就是廠商不續約、商演被取消或法庭上失去小孩監護權等等。

陳珮琪認為，既然沒犯任何須被抓去關的罪， 但搞到後來雙方輿論聲量與支持度差距如此之大，也許是大眾媒體關注下大量報導所帶起的風向所致吧。

陳珮琪直言，偶像藝人犯了嚴重私德癖瑕，輿論又對家庭主婦較同情，導致雙方所受同情如此懸殊，不過相信文筆論戰，也有絕大影響。難怪有人說從小要練好作文，這事件輸贏難道是跟文筆好壞有關嗎？她跟先生都是會寫、敢寫之人， 不知哪天鬧離婚在臉書上論戰，會是誰勝誰負？！