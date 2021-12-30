全民大劇團首創同步跨年倒數的舞台劇。（全民大劇團提供）

夏靖庭模仿五月天。（全民大劇團提供）

2022年即將來臨，疫情平緩後，各縣市也紛紛推出跨年活動。全民大劇團特別製作跨年舞台劇《2022新年…就快樂啦！》，由劇場天王郭子乾及夏靖庭領銜主演，劇情融入最新時事王力宏離婚、宋少卿酒駕、公投議題、林秉樞等事件，帶觀眾一起回顧台灣的重大新聞！

郭子乾劇中不僅一人分飾多角，同時扮演柯Ｐ、郭台銘、蘇貞昌以及劉寶傑，還可以讓人互相對話，更以「前高雄市市長」的形象大唱歌曲「夜襲」；金鐘影帝 夏靖庭則少見開金嗓，模仿五月天唱起〈離開地球表面〉，邀請觀眾一起離開劇場表面。劇中收錄從2004年至今台灣經典的跨年流行歌曲，進場觀眾不僅可以感受跨年氛圍，也可以拿著螢光棒一起High，最特別的是，臨近12點，台上演員會一起和觀眾倒數跨年！

編導謝念祖表示，這齣戲最大的特色就是「時事性」，會把台灣從2004年至今年的重大事件收進戲中，編導透露近兩年台灣新聞圍繞在疫情，因此今年演出一定會講到：3＋11、阿公店、諾富特；另外還有近期社會事件：公投議題、林秉樞家暴、王力宏離婚、宋少卿酒駕事件，通通成為笑哏收進劇中。臺灣壓抑很久的藝文活動，在近期疫情趨緩下，終於可以慢慢復甦，謝念祖表示，很歡迎跟劇團一樣被悶壞的朋友，一起進劇場拋開2021年的不順利，勇敢走向2022年。

《2022新年…就快樂啦！》故事講述一個窮劇團，經歷了一整年的不順利，終於在年終標得「瘋狂里」的跨年晚會，沒想到為了達成主辦不合理的請求，不僅在墓園舉辦跨年晚會，還以閃光彈取代煙火，搶過了101的煙火風采。12月31日晚上9點半唯一跨年場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。