科技部發布全國科技動態調查中指出，44歲以下研究人員雖仍為主力，但比例稍微下滑，而45歲以上的比例則有所增加，2020年45歲至55歲的研究人員比例提高到18.4％。

在高等教育部門，除55歲以上研究人員占比上升外，其餘各年齡層占比皆持續下降，我國研究人員年齡結構略有朝高齡化發展之趨勢。

2020年我國研發人力全時約當數（全時間從事該項工作的人數），為27萬9647人年，較前一年成長3.0％，且不同類型的研發人力皆有增加。

研發人力結構方面，仍以主導及規劃研發活動的研究人員為主，比例占58.5％，其他輔佐研發進行之技術人員及支援人員部分，占比則分別為36.5％及5.1％，研發人力結構與過去差異不大。

性別上，男性研發人力為20萬8528人，女性研發人力為7萬1119人年，男女性研發人力歷年皆維持約為3：1的比率。在男性中，研究人員占比達61.3％、技術人員占35.7％，支援人員則僅3％，而女性研發人力中，研究人員占比為50.1％，技術人員為38.7％，而支援人員則達11.2％。

科技部指出，研發人力中的研究人員，數量雖持續成長，但34歲以下及35歲至44歲研究人員占比仍較前一年略為下降，而45歲以上之占比則逐年上升，其中在高等教育部門，除55歲以上研究人員占比上升外，其餘各年齡層占比皆持續下降，由此可見，我國研究人員年齡結構略有朝高齡化發展之趨勢。