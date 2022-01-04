台灣彩券4日將推出2022年農曆年5款新品，有100萬元（含）以上獎項688個創新高。

台灣彩券公司4日舉辦「2022刮刮樂新品首發記者會」，由台灣彩券董事暨發言人黃志宜攜手春節活動代言人郭書瑤共同揭曉刮刮樂新品。

台灣彩券董事黃志宜表示，其中新春限定發行的「2000萬超級紅包」史上最多大獎包括5個2000萬元、9個200萬元加BMW休旅車、650個100萬元，每張售價新臺幣2000元；另外，年度生肖限定「金虎獎」 中獎率100％有 12個頭獎300萬元。

黃志宜表示，新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎、三獎個數均為史上最多，共有5個頭獎2000萬元，比去年同款遊戲多2個，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」獎項共有9個，比去年多2個，民眾只要刮出汽車符號即可先領現金200萬元，再把BMW運動休旅車The X1 2022年式豪華版開回家，三獎100萬元有650個，比去年增加130個，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33％。

黃志宜說，年度生肖主題刮刮樂「金虎獎」每張售價500元，中獎率100％、頭獎300萬元共有12個，其獎金與獎項再創新高。另還有「萬事大吉」、「超級777」與「金鼓開運」同日上市，提供民眾更多刮獎選擇。

幸運數字「7」主題遊戲「超級777」與新年求好籤的趣味主題「萬事大吉」，每張售價皆為200元，頭獎200萬元各有6個，每張售價100元的「金鼓開運」象徵新年擊鼓開運，共有5個頭獎30萬元。今日上市的5款新品共有688個100萬元（含）以上獎項，總獎金逾139億元，創下歷年刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數及總獎金的新紀錄，要讓民眾在2022年開始刮出好運迎新年。

台彩也表示，民眾可持紙本振興五倍券向全國公益彩券經銷商購買公益彩券，振興經濟也兼顧公益，還有機會中獎，讓好事發生。