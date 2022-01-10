野村證券中國首席經濟學家陸挺10日在最新報告中稱，綜合考慮各種因素，2022年大陸的國內生產總值（GDP）年增率目標宜設在5％左右；若目標設定在5％以上或5.5％左右，需要經濟增速在年初就出現大幅反彈，但這樣的可能性已很小。

香港信報報導，陸挺報告中指出，GDP年增率在5％左右也是一個很高的目標，2022年的平均單季GDP季增率必須較2021年的約0.8％大幅上升至1.4％左右，中央必須推出更大規模的寬鬆刺激政策才能達此目標。

他指出，2022年GDP增速超過5％的難度很高。寬鬆刺激政策必然會加碼，但也面臨多重限制，政策空間已經遠不如以往，大陸經濟的潛在增速也在下降，要重複2009年和2016年那種不惜成本、強勢拉動經濟的做法已經非常困難，後遺症恐怕也非常之高。

基建投資必將是2022年穩增長的主要抓手，基建投資也必然會反彈，但不能因此盲目樂觀。因為傳統上地方政府承擔了全國九成左右的基建投資，在地方政府賣地收入下降和中央嚴控地方隱性負債的背景下，期待基建投資大幅反彈也是不現實的。

報告稱，基建投資對GDP的貢獻在10％左右，基建對GDP的拉動效應也顯著小於房地產，因此也不能指望基建投資的一枝獨秀就能讓GDP大幅反彈。

陸挺認為當前經濟的下行壓力，主要體現在三個方面，一是房地產行業還在惡化，地方財政也會被此拖累；二是出口增速勢必大幅下行，帶動經濟增長最重要的動力將快速消失。三是疫情帶來的經濟成本可能會逐步上升。