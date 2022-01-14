美國總統拜登周四宣布，由於全美Omicron變種病毒的新增感染人數不斷飆升，政府將免費向美國人民提供高品質的口罩。

拜登表示，美國政府已經將全國N95口罩庫存提高兩倍多，以確保供應無虞。他並表示，口罩是有助於控制Omicron變種病毒傳播的重要工具。

拜登向全國發表談話時表示：「我知道，對於部分美國人而言，N95口罩並不總是負擔得起或容易買到的東西。下周我們將宣布如何免費提高美國人民高品質口罩的計畫」。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）周三重新提出一項法案，提議向每一位在美國的人免費發放3個N95口罩。桑德斯提出的法案已獲得50位民主黨參、眾議員共同發起。

桑德斯在聲明中表示，當我們面對迅速傳播的Omicron變種病毒時，我們要記住，並非所有口罩的功能都是一樣的。國會必須要求大規模生產和分發N95口罩，這是阻止新冠病毒傳播最有效的方法之一。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）博士周三表示，CDC很快就會更新口罩指引，以告知美國人不同口罩所提供不同程度的保護。但她也表示，CDC的建議是不管戴什麼口罩都比不戴好。

除了免費發放具有高度保護力的口罩之外，拜登周四亦宣布將額外採購5億套居家檢測試劑免費發放，並自下周起分批派遣1000名軍方醫護人員進駐六個州的醫院。隨著Omicron病毒迅速傳播，美國染疫住院人數創下新高，使醫療系統人力短缺和量能吃緊的問題持續惡化。

根據CDC周二發布數據，在美國上周的確診病例中，Omicron變種病毒占比已經高達98.3%。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）日前表示，Omicron病毒在美國如野火燎原一樣快速擴散，幾乎所有人都可能染疫。美國食藥管理局代理局長伍德考克博士（Dr. Janet Woodcock）表示，大多數人都將感染Omicron病毒，現在最重要的是如何維持醫院和交通等必要服務的運作。