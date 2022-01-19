有消息指出，美國政府正審查阿里巴巴的雲業務是否對美國國家安全構成風險。阿里巴巴美股當地時間18日一度跌5％，收市跌2.3％，收報128.6美元，相當於港股125.27港元，較港收市價低0.9％。阿里巴巴港股19日曾低見124.3元，跌1.7％；現報約125.5元，跌0.7％。

外媒引述消息指，美國政府調查重點，是阿里雲如何儲存包括個人訊息和智財權在內的美國客戶數據，以及中國政府是否擁有存取這些數據的權限。另外，美國政府對阿里雲的另一隱憂，是北京可能阻礙美國用戶訪問其儲存在阿里雲上的訊息。

消息指出，美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，以降低雲業務的風險，甚至是乾脆禁止海內外的美國人使用阿里雲。報導又指出，今次調查是由美國商務部旗下的情報與安全辦公室負責牽頭。該部門尤其關注中國的雲服務供應商，因有關中國政府可能會竊取數據及中斷接入訪問之憂慮升溫。不過，美國商務部拒絕評論。

據研究機構Gartner數據，阿里巴巴在美國的雲業務規模不大，年收入估計少於5000萬美元。另一研究機構Canalys則指，阿里是全球第四大雲服務供應商，全球客戶數目約400萬名，2020年雲業務收入增長大升五成，至92億美元。惟雲業務佔集團總收入比例不高，只有8％。阿里在年報中曾提及，與集團有合約的美國公司可能會被禁止與阿里進行業務，包括履行涉及阿里雲服務的合約義務。