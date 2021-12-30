繼麥當勞、肯德基後，考量全球與台灣整體市場現況，漢堡王台灣全面性檢視產品價格結構與營運成本，經長期且慎重評估後，將於2022年1月11日起，調整部分餐點價格，部分主餐調降4元，部分主餐、早餐調升4至10元，平均調整幅度為1.2%，超過一半品項維持原價。另2堡109元、點心3項100元、A+B=50元等熱門優惠，及外送價格維持原價不變。

漢堡王表示，主餐主要調降商品，為美式花生雙層脆雞堡套餐、勁濃培根烤腿堡套餐等，調降4元；安格斯系列、華堡套餐等調升4元；重磅系列套餐則維持原價。點心與飲料主要調降商品，包括薯條全面調降2至3元，紅茶、綠茶調降2至3元，濃縮咖啡聖代調降10元，其他飲品均維持原價。

漢堡王宣布，安格斯系列、華堡套餐等將調升4元。（漢堡王提供）

點心調升品項包括5塊雞塊、10塊雞新價格為49元與85元，冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代，調整後價格為20元與35元。

除部分商品調整價格外，漢堡王台灣也因應消費者需求，新增美式花生牛肉堡套餐、雙層田園華鱈魚堡套餐2項人氣商品於主餐，早餐則新增華鱈魚華頌套餐、經典脆雞華頌套餐。