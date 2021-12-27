在2021年即將步入尾聲之際，高雄大遠百攜手國立屏東科技大學共同合作，在柯雪琴主任指導下，由師生近百人共同展演，以「後疫時代」為主軸分組創意發想，並換上自己設計的服裝，登上舞台走秀，藉由原創的肢體展現，訴說著後疫時代的設計理念，完美呈現作品更貼近新世代美學，透過活動的舉辦，展現出設計者個人風格，更學習時尚展演流程，精彩活動吸引許多民眾觀賞，以實際行動給予同學們支持與鼓勵。

高雄大遠百長期支持學術發展，店長也是經理黃友誠與國立屏東科技大學-時尚設計與管理學系主任柯雪琴多年來的產學合作，培養出絕佳的默契及優質口碑，於日前舉辦「後疫時代創意服裝動態Show」，由柯雪琴主任指導的研究生和時尚二A學生分組進行創作，最特別的是由設計師設計製作並親自登台走秀。

這次活動主題為「後疫時代」創意服裝展演，這兩年來因疫情肆虐，造成國人心慌與不安，好不容易疫情趨緩，讓悶在家許久的人們紛紛蠢蠢欲動，但又有些擔心，因此以內心對疫情過後的感受，用無彩色系為主要布料設計，象徵疫情病毒的衝擊，導致人們無助、黑暗，點綴其他色彩象徵疫情慢慢控制住帶來的光明，加上特殊布料混搭，呈現疫情是難以控制的變數，提醒大家做好自我保護，希望能早日恢復以前的生活樣貌。

年關將近，正是聚餐、尾牙的高峰期，各大百貨更趕在節慶及過年前完成改裝，帶來重量級餐飲品牌，並推出跨年大餐、尾牙春酒團聚優惠；高雄大遠百繼饗食天堂改裝後，更於12F全新引進『米塔炙燒牛排專門店』，在迎新禮讚（即日起-111/1/12）期間推出獨家優惠，凡四人同行點用主餐即送煙燻鮭魚沙拉或凱薩燻沙拉二選一；同時，義式屋古拉爵、喫茶趣、瓦城泰國料理等主題式餐廳也推出團聚優惠搶客；11F饗食天堂則推出歲末年終犒賞祭-尾牙春酒饗划算方案，每滿15人即享2人免費；9F涮乃葉推出海陸吃到飽套餐新上市，最特別的是引進智慧型服務，來了二位最潮打工仔「餐飲機器人」小葉葉，不僅會送餐還會賣萌，看了好療癒身心，歡迎大家前來享受小葉葉的親切服務唷！

高雄大遠百即日起推出「迎新禮讚」Happy New Year！遠百APP會員獨享精名品/化妝品/女男童裝單筆滿5000元送250元；大家電單筆滿10000元送1000元；持11大銀行信用卡於百貨服飾單筆分期滿5000元送500元、滿10000元送1000元；持9大銀行信用卡於數位3C/MUJI單筆分期刷滿10000元送500元。同時，歡迎民眾使用振興券消費購物，明年元月十二日前持紙本振興5倍券可享全館單筆消費滿2500元送200元抵用券，同時，歡迎民眾於使用高雄券，歡樂購物就在高雄大遠百。