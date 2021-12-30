智慧醫療快速發展，思科(Cisco)與合作夥伴國眾電腦與聯慷資訊，協助長庚醫院全台院區在一個月內導入Webex視訊解決方案，使得長庚醫院成為台灣最完整使用思科產品的醫療院所，為長庚醫院進一步往智慧醫療邁進。

隨科技發展，病患的病歷與資訊逐漸數據化，以利進行統一管理，醫療院所紛紛尋求IT智慧化轉型，以因應網路資料管理與資訊安全需求。長庚醫院過去已採用思科多項解決方案，積極尋求數位轉型並提升醫療服務品質與效率。這次全新導入思科Webex視訊會議平台，整合既有的網路掛號、門診、批價、給藥，以及長庚e指通APP等醫療資訊系統，成功在兩週內將全台長庚院所導入視訊診療服務。

台灣在6至8月的三級警戒期間，結合思科Webex視訊平台線上看診，長庚全體系平均每天看診達到27461人次，維持之前80%的看診動能，並提供良好的醫療服務。在此期間，視訊診療案例達21297人次，有助降低疫情高峰期間病患與醫療人員的接觸風險，也維持全台分院的門診順暢運作。透過思科Webex直覺式的操作介面系統，讓醫師和病患首次使用也能迅速上手，嚴格的加密資安機制與美國HIPPA法規認證，更是穩固長庚醫院提供給患者使用的信心。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，因應全球疫後新常態，欲打造高品質智慧醫療環境，需要科技產業與醫療領域並肩同行、齊心協力。思科長期關注台灣的醫療環境，也積極提供相關解決方案，協助醫療服務打破時空間限制、加速轉型計畫。

不僅如此，思科的全方位解決方案也為長庚醫院帶來更強大的安全防護與整合硬體設備。資安解決方案例如ISE(Identity Services Engine)、ESA (Email Security Appliance)、WSA (Web Security Appliance)等，因應醫院數位轉型時常會採用不同設備、各式網路服務，提供即時性與自動化的資安防線，為長庚醫院層層控管；而思科提供的超融合基礎架構Hyperflex、UCS，也為AI Center帶來靈活運作的高效能處理模式。全面解決方案的導入，不僅使長庚醫院能更專精於醫療領域的強化，也使思科的合作夥伴能為長庚醫院，依據需求迅速作出調整及改善。