高通技術公司今日針對Snapdragon Ride平台產品組合推出最新產品Snapdragon Ride視覺系統，該系統擁有全新的開放、可擴展、模組化電腦視覺軟體疊層，以4奈米製程的系統單晶片（SoC）為基礎打造而成，旨在最佳化前視和環視鏡頭的部署，以支援先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）。

Snapdragon Ride視覺系統結合了專用、高效能的Snapdragon Ride系統單晶片和Arriver的新一代視覺感知軟體疊層，採用經產業認證的軟硬體解決方案，提供多項運算功能以提升對車輛周圍環境的感知，支援汽車的規劃與執行，進而實現更安全的駕駛體驗。

作為汽車產業ADAS和AD領域最具擴展性、最開放的系統之一，Snapdragon Ride視覺系統支援靈活的部署選項，從符合入門級新車評價計劃（NCAP）的前視鏡頭應用，到需要完整前視和環視鏡頭應用支援的更高階自動駕駛；該系統還支援功能安全／預期功能安全（SOTIF），協助在幾乎所有汽車層級和類型中實現各種特性與需求的廣泛部署。

Snapdragon Ride視覺系統提供了獨特的模組化架構，為汽車製造商帶來擴展靈活性，使其能夠整合群眾外包地圖、駕駛人監測系統（DMS）、停車系統、蜂巢式車聯網（C-V2X）技術和定位模組，以支援更好的客製化和向上整合。

隨著產業邁向自動駕駛的全新發展，高通技術公司預期，產業對於能提供功能性安全的汽車解決方案將產生更大的需求，尤其是用於偵測、分類和追蹤靜態與動態物體、基於視覺的感知和感測軟體。