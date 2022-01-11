NextDrive 聯齊科技與台電公司共同宣布推出新一代家庭能源管理服務「1%能源行動家」，並即日起至3月31日，限量開放一萬名用戶免費報名體驗！用戶藉由智慧電表與LINE串接，在手機中即可「看見用電」，如同電力記帳本，還可以設定電費預算與超支提醒，不再擔憂電費會超乎想像。

NextDrive五年前在日本能源市場深耕，其核心正是為解決能源數位轉型的挑戰。今年NextDrive獲得多家國際企業挹注共3100萬美元C輪資金（約8.5億新台幣），新一輪資金將有助於NextDrive針對台灣能源需求深化服務。除了家庭能源管理、NextDrive也針對用電大戶與ESG企業打造場域型能源管理系統，提供系統導入、工程規劃到顧問服務的一站式解決方案。

NextDrive家庭能源管理系統，提供每日用電報告與電費試算。根據統計，即時提供能源數據可有效降低住家5~10%整體用電量。未來若普及至每個家戶，只需節省1%，就可以提供台北101連續25年的用電量。

「1% 能源行動家」，專為家庭用電情境打造，每10分鐘更新一次電力資料，統整日、週、月用電度數與金額，幫助用戶設定預算與節能百分比。透過建立明確目標與簡單的追蹤圖表，用戶可以清楚了解「日常用電」是否符合預期。未來NextDrive的目標，是透過社群相互連結，共享目標，讓節能行動更具影響力。