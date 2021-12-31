台股基金2021年好風光，以超過四成的平均績效大勝大盤的兩成多報酬，表現出色的台股基金報酬率更是大盤三倍起跳。新光創新科技基金2021年漲87.80％最出色，統一奔騰基金86.55％居次，前五強年度台股基金由新光與統一兩家投信旗下基金包辦，表現令人驚豔。

投信法人表示，台股2021年攀上萬八，大盤本益比仍維持近10年低檔，台股本身不貴、評價面具優勢、外資近來持續加碼台股，資金動能升溫，著眼2022年科技股創新題材多、成長動能持續，加上非電族群亦有表現機會，元月可持續加碼台股基金。

2021年台股從14732點一路衝鋒，飆至年底18218點並站穩萬八，這期間大盤漲幅23.66％，主動選股的台股基金表現更好，統計166檔台股基金平均報酬達40.14％，表現最好的前五檔台股基金，報酬更是從70％以上起跳；單檔績效來看，共有139檔台股基金年度績效打敗大盤，其中，表現最好的新光創新科技基金，全年上漲87.80％，績效排名第一，統一奔騰上漲86.55%，表現居次；若從進榜檔數來看，新光投信共有4檔台股基金名列台股基金績效前10強，整體表現最佳；統一、野村投信則各有2檔進榜，兆豐、安聯投信也各有1檔擠進前10名。

新光投信台股投資團隊表示，2022年放眼全球，一個「更潔淨」、「更智慧」的新世界來臨，台股站在世界轉型的樞紐上，不論數位創新，或能源轉型，帶動各產業迎接全新格局，其中，『台廠供應鏈』將趁勢崛起，隨明年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意半導體、綠能等兩大投資機會。

新光投信表示，以半導體產業來說，2022年產業上游需求大爆發，包括晶圓、設備、耗材、化學品等次族群，明年供貨更為吃緊，需求更甚2021年，另外，AIoT、車用及高效能運算等新應用帶動下，包括矽晶圓、矽智財、特殊利基型IC設計需求也更勝以往，加上未來還有5G、電動車、能源管理技術，都需要第三代半導體的創新材料提供，2022年新科技應用商機齊發，創造半導體產業無數新商機出現，預估台股的半導體族群，將是2022年台股不可逆的大趨勢股。

展望2022年，更值得注意是「碳中和」成為全球經濟重大議題，2022年全球綠能產業有機會重啟熱度，主要原因來自上游原料多晶矽價格下滑，台灣綠電相關廠商，明年毛利率有望回復正常表現，市場資金有機會重返綠能相關概念股，作為長期投資主流，尤其是儲能產業，由於太陽能發電及風力發電逐漸普及，但電力易受天候環境因素影響，儲能系統不僅可提供最佳電力調配，調度電力應用、並能提高電力使用效率，未來市場需求將大幅引爆，儲能在綠能扮演角色更顯重要，也是布局台股的新機會。

新光投信台股投資團隊強調，目前台股本益比僅14.85倍，相較過去5年均值16.6倍，或10年均值17.1倍，顯示目前大盤本益比仍處低檔，台股不貴、評價面更顯投資優勢；由於明年台資企業獲利仍維持一定水準、外資回補買盤已不斷升溫、同時，新台幣匯率近期繼續走強，顯示台股內外資金同步簇擁下，元月行情火種已經點燃，加上2022年半導體產業供不應求持續、綠能產業趨勢才正起步，預估台股創新題材將持續爆發、成長股有望迎新一輪漲升行情，台股在強勢主流股領漲下，2022年投資主軸仍維持選股不選市，建議投資人擇優分批布局，或定期定額加碼台股基金，掌握台股長線牛市的爆富潛力。