美國聯準會(Fed)釋出可能提前升息、縮表訊息，美股周三全面重挫，台股今(6日)開盤跳空開低以18395.72點開出，台積電開盤下跌12元，開在638元，聯發科開盤下跌25元，跌逾2%，指數一度跌至18324.42點，跌逾170點。

聯準會周三公布12月會議紀錄顯示，在通膨上揚下，最早可能3月開始升息，升息的時間、速度恐較原本預期快，有決策官員支持升息後不久開始縮減資產負債表規模，消息一出，標準普爾500以及那斯達克等指數跌幅擴大，道瓊工業指數終場下跌392.54點，跌幅1.07%，以36407.11點作收；標普500指數下跌92.96點，跌幅1.94%，收在4700.58點；那斯達克指數大跌522.54點，跌幅3.34%，收在15100.17點；費城半導體指數大跌129.13點，跌幅3.22%，收在3879.87點。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下挫4.75%，聯電ADR下跌3.21%，日月光ADR則上漲0.51%。

台股5日在台積電開高，登上18619點續創新高後拉回，收盤下跌26.39點，收在18499.96點，成交值3379億元，外資及陸資買超93.37億元，已連續11個交易日賣超，投信也買超3.41億元，自營商賣超8.45億元，三大法人合計買超88.33億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，Fed提前升息預期，美股短線重挫，台股早盤難免波及，但景氣復甦確立，Fed精準控盤，提前預告政策讓市場因應，資金行情轉為投資價值行情，今年不會再有漲不停的行情，元月紅包行情依然看好，建議把握趨勢成長股錯殺超跌買點。