宏達電(2498)在VR眼鏡VIVE FLOW帶動下，去年12月營收月增加24.4%，連續2個月呈現月增；宏達電累計2021年營收為52.53億元，年減少9.52%。

宏達電2021年12月營業收入為5.76億元，月增加24.4%、年減少6.35%，在VR眼鏡VIVE FLOW帶動下，已經連續2個月呈現月增；宏達電累計2021年營收為52.53億元，年減少9.52%。

宏達電VR眼鏡VIVE FLOW在2021年11月全球陸續出貨，搭上元宇宙題材，將力拚將是虛擬產品VIVE產品系列表現最好的一款產品，也帶動宏達電營收連續2個月呈現月增。

宏達電於目前登場的美國消費電子展CES中，發表全新產品和內容，包括以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個inside-out追蹤器-VIVE腕帶式追蹤器與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。此外，憑藉極致清晰流暢的沉浸式體驗，VIVE Pro 2榮獲本屆CES創新獎。

宏達電董事長王雪紅表示，宏達電秉持開放與包容的理念，致力於為人類提供無縫式體驗，希望透過更便捷的VR沉浸式體驗，我們將創造一個嶄新的機遇，刷新人們探索世界、學習和休閒的體驗，進而持續拓展XR技術的遠景。

另外，宏達電在虛擬實境業務上也積極拓展，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從5G應用商角度出發，分享HTC整合VR串流技術、5G專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引30多家創新業者齊聚交流探索全新內容創作方式及應用開發。