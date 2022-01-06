受到美股大跌影響，台股加權指數6日開跌在18395.72點，權王台積電（2330）開跌在638元，大立光（3008）、聯發科（2454）紛紛走跌，台股早盤大跌逾170點。

受到聯邦公開市場委員會貨幣政策會議記錄暗示，聯準會升息步伐可能比預期還快的衝擊，科技類股跌勢慘重，那斯達克指數創2021年2月以來最大單日跌幅，「尖牙股」同步下挫。 道瓊工業平均指數1月5日終場下挫1.07％（392.54點）、收36407.11點。那斯達克指數重挫3.34％（522.54點）、收15100.17點，創2021年12月20日以來收盤新低。費城半導體指數重挫3.22％（129.13點）、收3879.87點。

國票投顧指出，台股5日跳空開高，盤中再度創下歷史新高18619點，然而隨著賣壓出籠，指數開高走低，終場以一根黑K作收，暗示台股上方獲利了結賣壓有轉強趨勢，所幸指數仍位處五日線之上，且觀察台股仍留下短下影線，意味買盤仍未完全棄守，台股並無明顯轉弱跡象。 整體而言，在軋空、元月行情以及外資投信持續買超之下，台股仍具有上漲動能，區間暫看18250～18750。

不過，台股在短線上，不免在創高後的獲利了結賣壓下，遇到些許亂流，對於部分漲多持股，還是要適時的作獲利了結，在選股方面，可以挑選股價表現相對強勢或是12月營收表現相對亮眼的個股，作為短線上的標的。