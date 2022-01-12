光學鏡頭廠大立光(3008)今天首度除半年息，早盤開高完成填息，不過受到農曆年前減碼賣壓拖累，填息後股價由紅翻黑，失守2400元關卡。

大立光在2021年8月股東會修改公司章程，將每年配息改為每半年配發股利，大立光於2021年12月27日董事會決議每股配發股息31.15608212元，並於今天除息，大立光早盤股價開高，一度攻抵2480元，順利完成填息。

大立光此次共發出股息41.58億元，可望為台股挹注資金動能。

大立光將於1月13日舉行法說會，公布2021年財報，並說明第1季營運展望，由於缺料逐漸紓解，拉貨動能延續，大立光2021年12月合併營收為45.02億元，月增3%，年減8%，為2021年1月以來新高，累計2021年第4季合併營收為130.52億元，較第3季成長9%，年減15%；2021年全年合併營收為469.62億元，年減16%。

大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年1月拉貨動能較12月下滑。

大立光法說會前，美系外資及港系外資在法說會前出具最新報告，其中美系外資最新報告維持大立光「中立」評等及目標價2400元；港系外資則維持大立光「持有」評等，目標價則由2000元上調至2500元。