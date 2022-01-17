測試大廠京元電子(2449)受惠各類測試訂單需求暢旺，帶動2021年12月、第四季、全年營收同步改寫新高，獲利表現同步看旺。展望2022年，由於測試需求持續暢旺、且產能仍供不應求，上半年訂單能見度佳，法人看好營運表現將維持暢旺。

京元電股價去年12月中起緩步震盪墊高，今（17）日開高後在買盤敲進下一路走揚，勁揚4.62％至46.45元，創去年9月初以來逾4個月高點，早盤維持近4.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周買多賣少、合計買超達1萬313張，累計1月迄今買超達2萬3448張。

京元電2021年12月自結合併營收32.71億元，月增2.42％、年增達38.07％，連3月改寫新高。帶動第四季合併營收95.34億元，季增5.97％、年增達37.44％，連2季改寫新高。累計全年合併營收337.59億元、年增達16.58％，連4年改寫新高。

儘管終端市場需求雜音頻傳、長短料問題持續影響，但5G手機、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）處理器、CMOS影像感測器（CIS）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等晶片出貨需求強勁，加上複雜度提升拉長測試時間，使京元電去年第四季稼動率維持滿載高檔。

同時，國際IDM廠擴大委外封測代工訂單，使京元電車用及工業用晶片測試訂單顯著提升，在多重測試訂單需求動能挹注下，使京元電單月營收自去年10月起持續創高，帶動第四季營收季增達近6％，優於法人預期的3～5％。

展望2022年，由於5G手機、AI及HPC處理器、CIS、FPGA等晶片出貨動能續強、測試時間大幅拉長，加上測試設備交貨期未見縮短，使測試產能仍然供不應求，法人指出京元電訂單能見度已達上半年，在接單暢旺且產能吃緊下，營運表現持續看旺。