工具機大廠東台精機新接訂單因航太及汽機車產業景氣復甦而回升，目前東台集團在手訂單30億元，訂單能見度看到2022年第二季。10日公布自結2021年合併營收近8.14億元，月減8％，年減4.83％。2021年合併營收96.41億元，年增幅23.81％，創歷年第五高，主因是航太及汽機車產業景氣復甦而回升，接單均有大幅斬獲。

東台集團表示，整體而言，東台集團來自工具機營收占83％，電子設備營收占比17％。產品應用面，汽機車產業約占營收40％，電子業約占17％，航太業約占7％。市場面來看，東台市場仍以台灣及中國大陸為主要市場，約占70％，其它亞洲地區市場占比約11％，歐美地區占19％。

東台協理兼發言人嚴璐表示，隨著全球主要消費市場逐漸復甦，展望東台2022年的營運審慎樂觀，但仍需觀察缺料、匯率等相關等其他變數。東台會參加2月21日起登場的台北國際工具機展與台灣國際工具機展聯展搶單。