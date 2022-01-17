儘管進入傳統淡季，終端客戶需求強勁，PCB廠博智(8155)目前訂單能見度已達20周，博智預估，今年第1季有機會超越去年第4季，上半年可望優於去年同期，整體來看，今年可望比去年好，今天盤中股價強攻漲停板，創下掛牌新高價。

伺服器及工業電腦需求強勁，讓博智業績自去年第2季一路好到今年，成為面臨客戶長短料及淡季終端客戶庫存調整的PCB廠中少數的亮點。

目前伺服器/網通約占博智營收70%，工業電腦(含半導體測試設備)約占30%，受惠於訂單湧入，博智產能滿載，訂單能見度達20周，博智預估，今年第1季有機會超越去年第4季，第2季不會比第1季差，上半年業績可望優於去年同期。

至於下半年，博智表示，Eagle Stream打樣機種愈來愈多，第3季有望進入量產，為下半年營運增添動能。

博智去年12月合併營收為2.9億元，月增4.5%，創下單月歷史新高，累計2021年合併營收為29.03億元，年減0.38%。